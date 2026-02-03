海關拘落馬洲17歲抵港少年 揭有人膠盒走私蜜袋鼯倉鼠老鼠

香港海關人員昨日（2月2日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名17歲抵港男旅客。經檢查後，在其手提袋內膠盒，檢獲7隻懷疑非法進口動物，遂拘捕該名少年。被走私動物包括一隻蜜袋鼯、五隻老鼠及一隻倉鼠，共約值1200元。案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁一年。

相關報道：海關查深圳灣入境貨車 揭電腦袋藏44隻走私活蜥蜴 大部分屬瀕危