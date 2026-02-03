Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海關聯同中英街管理局巡查 打擊區內違規呼籲商戶守法

突發
更新時間：19:04 2026-02-03 HKT
發佈時間：19:04 2026-02-03 HKT

農曆新年將至，香港海關聯同中英街管理局今日（2月3日）於中英街巡邏，防範和打擊違法行為，確保市場秩序。海關人員並向商戶派發單張，提醒他們遵守《商品說明條例》及新修訂的《應課稅品條例》，切勿售賣冒牌物品或私煙。 

香港海關強調，將與中英街管理局將繼續保持緊密情報交流，並適時聯合行動，嚴厲打擊冒牌物品及私煙活動。

海關人員並向商戶派發單張，呼籲他們守法。
海關人員並向商戶派發單張，呼籲他們守法。

根據新修訂的《應課稅品條例》，售價低於煙草稅的煙須證明已課稅，否則將被推定為私煙；私煙相關罪行的最高刑罰提高至罰款200萬元及監禁7年；就攜帶煙酒等應課稅品入境而未有向海關人員作出申報的罪行，作有代價地不予檢控的罰則提高至5,000元

此外，私煙相關罪行已列入《有組織及嚴重罪行條例》附表1，加强海關對打擊私煙活動的調查及執法權力，包括向法庭申請沒收犯罪得益的權力及判處更高刑罰。

海關人員並向商戶派發單張，呼籲他們守法。
海關人員並向商戶派發單張，呼籲他們守法。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
6小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
6小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
6小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
7小時前