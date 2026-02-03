香港海關聯同中英街管理局巡查 打擊區內違規呼籲商戶守法

農曆新年將至，香港海關聯同中英街管理局今日（2月3日）於中英街巡邏，防範和打擊違法行為，確保市場秩序。海關人員並向商戶派發單張，提醒他們遵守《商品說明條例》及新修訂的《應課稅品條例》，切勿售賣冒牌物品或私煙。

香港海關強調，將與中英街管理局將繼續保持緊密情報交流，並適時聯合行動，嚴厲打擊冒牌物品及私煙活動。

海關人員並向商戶派發單張，呼籲他們守法。

根據新修訂的《應課稅品條例》，售價低於煙草稅的煙須證明已課稅，否則將被推定為私煙；私煙相關罪行的最高刑罰提高至罰款200萬元及監禁7年；就攜帶煙酒等應課稅品入境而未有向海關人員作出申報的罪行，作有代價地不予檢控的罰則提高至5,000元

此外，私煙相關罪行已列入《有組織及嚴重罪行條例》附表1，加强海關對打擊私煙活動的調查及執法權力，包括向法庭申請沒收犯罪得益的權力及判處更高刑罰。

