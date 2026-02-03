警方港島總區表彰年度優秀保安員 有得獎者火警中親揹伯伯落樓獲嘉許
更新時間：18:25 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:25 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:25 2026-02-03 HKT
為表揚保安及護衛業界在提升服務質素方面的貢獻，並嘉許保安從業員在過去一年協助警方撲滅罪行的優秀表現，港島總區於今日（2月3日）舉辦「港島總區最佳保安服務選舉暨警民護城計劃頒獎典禮2024-2025」。
本年度「十大最佳保安員」冠軍由置富花園居民協會的保安員奪得。該保安員在一宗火警事件中盡忠職守，指揮疏散居民，更親身將一名行動不便的伯伯背負落樓，充分展現英勇無懼的專業精神。
頒獎禮主禮嘉賓包括警務處港島總區指揮官區永樑助理處長、保安及護衛業管理委員會主席葉振南、天使長行動委員會主席唐大錦，以及香港物業管理公司協會、香港保安業協會、亞洲專業保安協會（香港分會）代表，與港島四區撲滅罪行委員會主席。
港島總區指揮官區永樑致辭時，讚揚保安人員具備高度應變能力及專業態度，在協助警方防範和偵破罪案方面不遺餘力。
同日，港島總區亦向參與「警民護城計劃」（Project SAFE）的合作機構頒發感謝狀，表揚他們對港島總區防罪工作的重大貢獻。該計劃以「S-A-F-E」四大範疇推動社區協作：
- S – Share information（互通信訊）
- A – Assist in crime detection（協助滅罪）
- F – Foster collaboration（加強合作）
- E – Embrace the use of technology（善用科技）
計劃至今已有186間機構參與，涵蓋903個地點，設置共6,061支閉路電視，覆蓋港島多條主要街道。警方將繼續與社區不同夥伴攜手合作，共同守護香港安全，使香港繼續成為世界上最安全及穩定的社會之一。
