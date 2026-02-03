Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拉布拉多犬BB右後腳骨裂 揭遭人掟向牆角 女狗主丈夫被捕

突發
更新時間：10:52 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:20 2026-02-03 HKT

今日（3日）下午4時許，警方接獲深水埗九江街一間獸醫診所的獸醫報案，指一隻僅數個月大的拉布拉多犬右後腳骨折，懷疑被人虐待。警方到場調查，並向姓蔡女狗主錄取口供，又要求愛協到場協助。

據了解，涉事的拉布拉多犬大約3至6個月大，雄性。女狗主今日帶愛犬睇獸醫，獸醫發現牠的右後腳骨折。狗主報稱愛犬早前被人擲向牆角，導致牠的右腳受傷，遂今日帶牠求診。警方經初步調查，以「涉嫌殘酷對待動物」拘捕50歲姓施男子，他正被扣留調查。案件交由深水埗警區動物專隊跟進。

據了解，被捕人與蔡姓女狗主為夫妻關係，但現正辦理離婚手續。而受傷的拉布拉多犬由蔡婦於去年10月從朋友中拿回家飼養至今。

3日下午，蔡婦帶同受傷犬到獸醫診所，經檢查後發現狗隻右後腿骨折，覺得可疑，蔡婦表示丈夫曾經將狗掉落地，所以報案。

警員其後到施男住所將他拘捕，有人否認控罪及表示受傷狗從床跳落地下時提供協助，期間狗隻從他手中不小心跌落地下。

愛護動物協會回覆查詢時表示，愛協督察接獲警方轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，一私家獸醫診所發現一隻年幼拉布拉多犬受到虐待，右後腿受傷。經商議後狗隻會繼續於診所留醫接受治療。

 

