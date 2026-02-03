海關檢$2500萬私煙拘一男 揭青衣物流場變私煙倉 扮普通貨出口外銷牟利
更新時間：17:26 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:26 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:26 2026-02-03 HKT
香港海關今日（3日）於青衣一帶展開反私煙行動，搗破一個具相當規模的私煙儲存及分銷倉庫，並檢獲約550萬支未完稅香煙，市值約2,500萬元，應課稅值約1,800萬元。行動中，海關拘捕一名49歲報稱司機的本地男子。
海關今日清晨突擊巡查青衣一個偏遠物流場，發現一名可疑男子正將一批紙箱搬上貨車，關員隨即上前截查，並在貨車內檢獲約220萬支未完稅香煙，隨即將男子拘捕。海關其後押解該名男子返回物流場內，並進一步搜查場內設施，再發現大批私煙混雜在正常貨物之中，經點算後再檢獲約330萬支未完稅香煙。
海關指在今次案件中，不法分子刻意選擇偏遠、較少人留意的物流場作為據點，利用場內貨櫃及貨板堆疊密集的環境作掩飾，將大批私煙偽裝成等待轉運的普通貨物，企圖增加執法部門調查及追蹤嘅難度，並在場內分拆私煙。
另外，海關檢獲的未完稅香煙品牌，大部分並非本港市面常見品牌，外包裝紙箱亦仿效一般正常出口貨物的式樣，相信犯罪集團會先將私煙偽裝成正規產品，再偷運到煙草稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差從中牟取差利。
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT