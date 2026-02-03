海關檢$2500萬私煙拘一男 揭青衣物流場變私煙倉 扮普通貨出口外銷牟利

香港海關今日（3日）於青衣一帶展開反私煙行動，搗破一個具相當規模的私煙儲存及分銷倉庫，並檢獲約550萬支未完稅香煙，市值約2,500萬元，應課稅值約1,800萬元。行動中，海關拘捕一名49歲報稱司機的本地男子。

海關今日清晨突擊巡查青衣一個偏遠物流場，發現一名可疑男子正將一批紙箱搬上貨車，關員隨即上前截查，並在貨車內檢獲約220萬支未完稅香煙，隨即將男子拘捕。海關其後押解該名男子返回物流場內，並進一步搜查場內設施，再發現大批私煙混雜在正常貨物之中，經點算後再檢獲約330萬支未完稅香煙。

海關指在今次案件中，不法分子刻意選擇偏遠、較少人留意的物流場作為據點，利用場內貨櫃及貨板堆疊密集的環境作掩飾，將大批私煙偽裝成等待轉運的普通貨物，企圖增加執法部門調查及追蹤嘅難度，並在場內分拆私煙。

另外，海關檢獲的未完稅香煙品牌，大部分並非本港市面常見品牌，外包裝紙箱亦仿效一般正常出口貨物的式樣，相信犯罪集團會先將私煙偽裝成正規產品，再偷運到煙草稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差從中牟取差利。

