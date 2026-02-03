海關查深圳灣入境貨車 揭電腦袋藏44隻走私活蜥蜴 大部分屬瀕危
發佈時間：16:48 2026-02-03 HKT
香港海關昨日（2月2日）根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在貨車內發現共約值11.5萬元的44隻活蜥蜴，牠們被布包裹，藏於數個手提電腦袋中。其中41隻蜥蜴懷疑屬受管制的瀕危物種，案件已轉交漁農自然護理署跟進。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可透過海關24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。
