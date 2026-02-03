Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙徒扮警方反詐中心 聲稱助追款二次詐騙受害人 盜用官方口號博信任

突發
更新時間：16:08 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:08 2026-02-03 HKT

警方今日（2月3日）表示，近日騙徒冒充警方反詐騙協調中心（ADCC），透過WhatsApp主動聯絡曾受騙市民，直接說出受害人姓名、身份證號碼等個人資料，營造真實感，聲稱已追回款項，要求即時聯絡指定「辦理回款」渠道，否則「視為自動放棄」。騙徒更偷用官方口號「兩地攜手，天下無詐」增加可信度。受害人一旦回應或致電，騙徒即二次詐騙，要求提供銀行戶口資料、網上理財登入資料，或指示轉帳至指定戶口，最終導致受害人更大損失。

其中，一名投資騙案受害人收到WhatsApp訊息，對方自稱「反詐騙協調中心接待員」，指中心聯合內地警方「兩地聯動天下無詐」行動已追回其被騙款項，催促盡快辦理，否則視為放棄。受害人起疑後立即致電官方熱線「防騙易18222」查證，證實屬假冒，成功避過二次詐騙。

騙徒更偷用官方口號「兩地攜手，天下無詐」增加可信度。
騙徒更偷用官方口號「兩地攜手，天下無詐」增加可信度。

警方呼籲，不要輕信任何聲稱能協助追討詐騙損失的訊息、專頁或廣告；中心警員致電市民的目的只是發放「防騙預警」，即提醒潛在騙案受害人；中心警員絕不會「指示受害人轉帳」、「索取受害人的網上理財密碼」或任何敏感資料；

另外，中心警員絕不會透過WhatsApp或任何社交平台「協助申訴」或「辦理回款」；中心不存在所謂「接待員」職位，警員只會約受害人到警署見面；即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料；如果有人自稱為中心警員與你聯繫，而你對其身分存有疑慮，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方呼籲市民如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。
警方呼籲市民如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
22小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
23小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
23小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
23小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
6小時前
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
3小時前
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
影視圈
7小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
5小時前
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
即時娛樂
6小時前