騙徒扮警方反詐中心 聲稱助追款二次詐騙受害人 盜用官方口號博信任

警方今日（2月3日）表示，近日騙徒冒充警方反詐騙協調中心（ADCC），透過WhatsApp主動聯絡曾受騙市民，直接說出受害人姓名、身份證號碼等個人資料，營造真實感，聲稱已追回款項，要求即時聯絡指定「辦理回款」渠道，否則「視為自動放棄」。騙徒更偷用官方口號「兩地攜手，天下無詐」增加可信度。受害人一旦回應或致電，騙徒即二次詐騙，要求提供銀行戶口資料、網上理財登入資料，或指示轉帳至指定戶口，最終導致受害人更大損失。

其中，一名投資騙案受害人收到WhatsApp訊息，對方自稱「反詐騙協調中心接待員」，指中心聯合內地警方「兩地聯動天下無詐」行動已追回其被騙款項，催促盡快辦理，否則視為放棄。受害人起疑後立即致電官方熱線「防騙易18222」查證，證實屬假冒，成功避過二次詐騙。

警方呼籲，不要輕信任何聲稱能協助追討詐騙損失的訊息、專頁或廣告；中心警員致電市民的目的只是發放「防騙預警」，即提醒潛在騙案受害人；中心警員絕不會「指示受害人轉帳」、「索取受害人的網上理財密碼」或任何敏感資料；

另外，中心警員絕不會透過WhatsApp或任何社交平台「協助申訴」或「辦理回款」；中心不存在所謂「接待員」職位，警員只會約受害人到警署見面；即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料；如果有人自稱為中心警員與你聯繫，而你對其身分存有疑慮，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方呼籲市民如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。