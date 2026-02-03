警察合唱團成立48載 黃家兩代同心傳遞正能量 為社群送暖

香港警察合唱團自1977年成立以來，一直以悠揚樂韻連繫社會。剛卸任合唱團主席的退休警署警長黃君量，回顧團隊已從成立初期「以曲會友」，發展成今日的文化傳承橋樑：「我們不僅向市民展現警隊專業形象，更透過音樂這個共通語言，讓中國內地以至世界各地人士，都可以聽見來自香港警察的好聲音。」

即將接任合唱團主席的黃朗晴(左）延續父親對合唱和警隊的熱誠。

黃君量（左三）與合唱團成員於慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立二十六周年酒會演出。

警察合唱團曾到中國內地及國外表演，多年亦於節日期間為有需要社群送暖。近年更與本地不同組織合作於各區演出，黃君量接受今期《警聲》訪問時表示：「我們以專業形象融入社區，透過點滴交流，向社會各界傳遞警隊正能量，讓市民從旋律中感受警隊溫度。」



入團20載，最令黃君量難忘的，是合唱團於2007年參與慶祝香港回歸十周年演出，與一眾本地及中國內地好手在尖沙咀文化中心合唱《長征組曲》。黃君量說：「從歌詞和與內地隊伍的交流中，我深刻體會革命先烈的奮進精神，這是一堂愛國啟蒙課。」此後他多次隨團赴中國內地交流，尤感觸於與同胞齊唱國歌的時刻：「同呼同吸間，那份作為中國人的自豪感油然而生。」每當與香港以外的表演團體交流演出，團隊總會帶上幾首膾炙人口的粵語歌曲，讓各地觀眾都聽到屬於香港的地道文化。



一份五線譜更寫出黃家兩代傳承：作為男高音的黃君量，太太音域橫跨女高低音、長女是女高音、幼子亦是男低音。合唱團濃厚的警隊文化更深深影響他的子女，長女朗晴先成功投考警隊，成為一名督察，幼子朗天今年亦參與「警隊學長計劃」到公共關係部實習。黃君量說：「作為父親，見到孩子能貢獻社會已感欣慰，現在見到他們能延續對合唱和警隊的熱誠，更是最美好的傳承。」



去年一家四口同台演唱《黃河大合唱》，這首於抗日戰爭時期鼓舞全國的經典愛國組曲，讓兩代人同樣感受到震撼與感動。長女黃朗晴動容地説：「一家人志趣相投本已來之不易，兩代同心服務社會更難能可貴！這首歌見證了我們一家與警隊和國家的緊密連繫。」



今年獲推舉接任合唱團主席的黃朗晴亦從合唱中領悟警隊精髓：「合唱與警務工作異曲同工，需要的是紀律和協調，個人音色再好也需融入整體，各聲部各司其職——女高音的亮麗需要男低音的沉穩支撐，恰似一項任務的順利執行，需要警隊各個部門無縫銜接，協作完成。」這份平衡藝術正是警隊「One Force」合作無間的寫照。



黃朗晴展望團隊能夠繼續深化社區參與：「合唱令我們明白，強大的力量來自滴水成河的和衷共濟，希望市民聽出的，不只是我們剛柔並濟的歌聲，更是警民同心的溫度。」