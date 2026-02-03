Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警冚旺角洗衣街非法賭檔 拘12人包括男主持

突發
更新時間：00:49 2026-02-03 HKT
發佈時間：00:49 2026-02-03 HKT

旺角特別職務隊人員，周一（2日）展開代號名為「蓄勢」（FULLBOOM）的反賭博行動，經深入調查和情報分析，突擊搜查洗衣街一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，一名75歲姓林本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕。另一名24歲姓蔡本地男子涉嫌「協助管理賭博場所」被捕。另外10名本地男女，年齡介乎43至86歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

一名75歲姓林本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕。警方圖片
一名75歲姓林本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕。警方圖片
警方共檢獲一張賭桌、約1.2萬元現金、約22萬元籌碼及一批賭具。警方圖片
警方共檢獲一張賭桌、約1.2萬元現金、約22萬元籌碼及一批賭具。警方圖片

行動中，警方共檢獲一張賭桌、約1.2萬元現金、約22萬元籌碼及一批賭具。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
12小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
7小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
2026-02-01 22:30 HKT
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
8小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
10小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
8小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
8小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
19小時前
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
生活百科
7小時前