五部門聯合巡查葵涌廣場打擊違規 改善場所管理及排查安全隱患

突發
更新時間：21:43 2026-02-02 HKT
發佈時間：21:43 2026-02-02 HKT

葵青警區人員今日（2月2日）聯同消防處、香港海關、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室，跨部門聯合巡查葵富路7-11號葵涌廣場打擊違例事項。行動旨在透過多部門協作，改善場所管理及營商環境，並對公眾安全隱患執法，以保障市民生命財產安全。巡查期間，各相關部門依據法定職責各司其職，專項檢查。

其中，警方人員於場所内全面巡查，防範店鋪盜竊、欺詐等常見罪行。人員亦向商戶及市民派發防罪宣傳單張，加強向市民推廣防罪及防騙的信息。

消防處人員則主動檢視處所和持牌食肆内的消防安全，確保沒有違反《消防條例》的情況。人員亦向商戶及市民派發防火安全單張，提升社區的消防安全水平。

海關人員向商戶派發宣傳單張，提醒他們採購物品時應小心謹慎，切勿銷售侵權（包括冒牌和盜版）物品，避免觸犯《商品說明條例》及《版權條例》，致力保障消費者權益和知識產權。

食環署人員根據《食物業規例》巡查相關食肆衞生。衞生署控煙酒辦人員則按《吸煙（公眾衞生）條例》的規定，巡查是否有人於法定禁煙區違例吸煙。

行動中，各部門透過緊密溝通與分工協作，有效提升巡查覆蓋率與執法效能。對於巡查中發現的各類問題，相關執法人員已根據相關法例規定採取相應處理措施，包括現場勸喻、向相關違例人發出相關通知書及檢控等，確保違規情況得到及時跟進。 

