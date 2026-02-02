Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

48歲抵港男私煙塞滿衫褲袋 遭落馬洲海關截獲 罪成囚6星期 

突發
更新時間：19:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：19:40 2026-02-02 HKT

海關人員於1月11日在落馬洲支線管制站截查一名48歲抵港男旅客，在其攜帶的個人行李內及身上檢獲2665支未完稅香煙，估計市值約1.1萬元，應課稅值約8800元。該名旅客隨即被捕。他因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（2月2日）在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款六百元。

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

涉案旅客的個人行李內及身上檢獲的未完稅香煙。海關圖片
涉案旅客的個人行李內及身上檢獲的未完稅香煙。海關圖片

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080、透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）、或填寫網上表格舉報懷疑私煙活動。

涉案男子在外套袋及褲袋內收藏未完稅香煙。海關圖片
涉案男子在外套袋及褲袋內收藏未完稅香煙。海關圖片

