Carousell賣地毯遇假客服 賣家短時間被呃$400萬

突發
更新時間：19:09 2026-02-02 HKT
發佈時間：19:09 2026-02-02 HKT

網上購物騙案屢見不鮮，警方稱過去一周共接獲逾110宗與Carousell交易平台有關的網上購物騙案，騙款金額超過1,000萬港元，其中假冒Carousell職員的相關案件佔3宗。有受害人在網上以100元放售地毯，詎料遇上假客服，指其帳戶異常導致轉賬失敗，要求多次提供「交易驗證碼(OTP)」以協助「帳戶驗證」，最終被騙去400萬港元。

警方指近日有受害人於 Carousell 交易平台以100港元出售「地毯」，騙徒假扮買家表示有意購買後，轉移至 WhatsApp聯絡並向受害人發出不明付款連結。受害人不虞有詐，按下不明連結，並輸入自己的銀行帳戶資料 。其後，一名自稱為Carousell職員的騙徒，透過 WhatsApp 主動聯繫受害人，訛稱其帳戶異常導致轉賬失敗，並要求多次提供「交易驗證碼(OTP)」以協助「帳戶驗證」。騙徒在短時間內轉賬達逾 60 次到指定個人銀行帳戶，涉款逾 $400 萬港元 。直至銀行職員致電核實轉賬時，受害人才驚覺受騙 。

受害人揭發騙徒身份後，騙徒訛稱將會全數退款，受害人查閱網上銀行「戶口結餘」顯示小額款項存入，但翌日騙徒所存入的支票亦告失效，最終未能收到任何款項 。

警方呼籲市民應選擇當面交收以減低受騙風險，同時要查看網上店舖或賣家的過往評價，使用 Carousell 進行交易，可透過平台收款功能付款。警方又提醒市民切勿點擊不明或可疑連結，不要將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站，在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。

