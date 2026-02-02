Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關首獲「網絡安全精英嘉許計劃」優異獎 展現維護網絡安全實力

更新時間：18:44 2026-02-02 HKT
發佈時間：18:44 2026-02-02 HKT

「網絡安全精英嘉許計劃2025」於上周五（1月30日）舉行頒獎典禮，其中海關電腦法證及資訊科技保安組助理參事陳寶雄代表部門首次在「政府部門及公共機構界別」當中榮獲優異奬，海關助理關長（稅務及策略支援）吳鎮華亦有到場支持。

海關指今次獲奬，不僅展示海關人員在維護網絡安全的優異表現，更彰顯部門一直用心培訓提升網絡安全人才的成果，未來將繼續致力維護及提升網絡安全，並與各相關政府部門緊密合作，共同應對日益複雜的網絡安全挑戰。

「網絡安全精英嘉許計劃」自2016年起，每兩年由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科主辦，與數字政策辦公室 (政府電腦保安事故協調中心)、香港生產力促進局 (香港網絡安全事故協調中心)協辦，旨在表揚業界優秀人才、推動創新及加強公私營協作，共同提升香港的網絡安全水平。

海關電腦法證及資訊科技保安組助理參事陳寶雄代表部門，首次在「政府部門及公共機構界別」當中榮獲優異奬。香港海關FB圖片
