謀攻行動｜去年11個月逾3.9萬宗詐騙 六成涉網騙 警加強宣傳籲下載「防騙視伏APP」

警方於過去三星期展開代號「謀攻」的大型執法行動，拘捕了469男213女（14至89歲）。其中商罪科署理總督察劉思齊表示，去年的1月至11月期間，警方共接獲39,490宗詐騙案，佔整體罪案的48.3%，較2024年同期下跌了2.4%。除數量下跌之外，涉案騙款約73.9億元，亦較2024年同期減少13.3%。詐騙案當中，網騙佔整體約六成（25,346宗），涉款是52.4億元，網騙中最多是網購騙案（11,449宗）。

去年1至11月整體詐騙案件趨勢。

電騙方面錄得7,608宗，涉款15.3億元，電騙中最多是假冒客服（3,993宗），以假冒電訊商及支付平台為主；其次為「猜猜我是誰」（1,677宗）及假冒官員（939宗）。投資騙案則錄得5149宗，雖佔整體騙案僅13%，但損失金額達到29億元，佔總體四成，平均每案損失超過56萬元。超過8成投資騙徒是透過Facebook、Instagram、WhatsApp社交軟件接觸目標，例如Facebook廣告或WhatsApp群組等，部分受害人損失高達數百萬元。

警方呼籲，不要輕易相信社交媒體或即時通訊程式上的投資機會，不要輕信網上所謂投資專家，市民可在證監會網頁查閱持牌人和公眾記錄冊，透過已經註冊機構投資。同時警方提醒市民，面對不明超連結、手機程式、可疑網站或附件，切勿隨意點擊下載。警方也提醒，騙徒提供的銀行戶口通常都是屬於個人或協力廠商公司，多數與交易平台名稱不一，如果市民有懷疑，請即致電防騙易熱線18222查詢。

商罪科署理總督察劉思齊。

警方呼籲市民切勿輕信網上投資專家或廣告。

財富情報及調查科署理總督察段玉衡表示，警方一直致力向不同持分者宣傳防騙和反洗黑錢資訊。在剛過去的一月份，財富情報及調查科舉辦了反洗黑錢月，主要活動包括：與油尖警區合作，在九龍K11 Arts Mall舉辦「防騙唔使『坊』」活動；於元朗Yoho Mall舉辦「保護唔使『坊』」展覽；分別到樹仁大學和浸會大學，向學生灌輸反洗黑錢相關知識和保護個人戶口重要性。

另外警方亦派出反洗黑錢宣傳車「保護號」，聯同金管局、銀行公會、菲律賓和印尼的領事館，在各區向市民和外傭派發傳單和紀念品，深化他們對於反洗黑錢罪行的認知。

財富情報及調查科署理總督察段玉衡。

在剛過去的一月份，財富情報及調查科舉辦了反洗黑錢月。

網罪科警司張巧儀又提到，「防騙視伏APP」已經推出超過兩年，已經有超過115萬人下載，搜尋方面也超過1200萬次，成功向市民發出超過150萬條的詐騙警告。警方正不定期優化「防騙視伏APP」，以幫助市民在日常生活中識別詐騙風險，例如在去年年底「防騙視伏APP」大升級，加入人工智能（AI）技術，令其分析能力更快更準。

目前「防騙視伏APP」有四大新功能：其一是資料庫實時更新；其二是擴大舉報平台，令公眾更方便舉報不同平台詐騙短訊；其三是AI能即時分析市民舉報，一旦偵測到風險，會立刻發出警示；最後，程式會每日公布熱門騙局排行榜，提醒市民最新詐騙手法。警方又指，如市民遇到可疑來電或網站，程式也即時發出警示，令市民可以「停一停諗一諗」，從而避免受騙。警方呼籲市民下載「防騙視伏APP」，並推薦身邊家人朋友使用，亦鼓勵內地學生或其他海外來港工作人士使用。

網罪科警司張巧儀。

「防騙視伏APP」已經推出超過兩年，已經有超過115萬人下載。

警方呼籲市民下載「防騙視伏APP」。