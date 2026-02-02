謀攻行動｜詐騙對話曝光 不法集團扮海外女情人輕生 誘目標交錢「領遺產」

警方於過去三星期展開代號「謀攻」的大型執法行動，拘捕了469男213女（14至89歲），共牽涉580宗騙案及科技罪案。網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀提到，上月17及18日期間，網罪科瓦解兩個活躍本港的犯罪集團，分別為一個僞裝成直播平台公司的家庭式網戀詐騙集團，以及一個利用虛擬貨幣的洗黑錢集團。行動共拘捕8男3女（24至73歲），包括3名主腦及1名骨幹，其中兩人被控兩項串謀詐騙罪，較早時已於裁判法院提堂。相關集團在過去16個月內，共詐騙314人共約4400萬元，平均每宗案件被騙15萬元。

警方瓦解一個僞裝成直播平台公司的家庭式網戀詐騙集團。

網戀女友「輕生」後 騙徒再扮警察二次詐騙

網罪科總督察李俊岷表示，上述詐騙集團以家庭式經營，為掩人耳目，租住工廠大廈單位用作詐騙基地，亦租用私人單位作金庫。集團男骨幹在不同交友程式，利用虛假頭像假扮成年輕女子，向受害人聲稱自己在外地工作，虛構出「感情生活挫折」，甚至自稱打算輕生，博取受害人同情憐憫。

當雙方關係發展至一定程度，騙徒再假扮女子上司或海外警察，稱網戀女子已經離世，並僞造公司卡片及遺產證明，訛稱女子指定了受害人協助處理遺產，從而誘使受害人繳付不同手續費。當受害人付款後，騙徒便失去聯絡。整個詐騙過程迅速，短至1至2日，長至3至5日，雙方均沒有正式會面。

更甚者，有受害人被二次詐騙，騙徒假扮警察聲稱案件被偵破，指受害人要繳交行政費，以領回被騙款項，受害人不虞有詐轉賬，最終再次蒙受損失。此類二次詐騙有約62宗，共涉740多萬元，各人被騙金額少則數百元，多則數以萬計。

騙徒租工廈闢暗房營運 洗錢集團虛實結合助洗白現金

警方經調查後上月17日收網拘人，發現詐騙集團成員居住一個工廈單位，單位門面為網上直播平台公司，但實際上內有一個以暗門隱蔽的房間，裏面低調運作詐騙中心。

行動中警方檢走15部手提電話、8部手提電腦及入數紀錄。另外警方亦在集團租用的私人單位金庫，起出共約600萬元財物，包括100萬元現金、13隻名錶、過百支名貴烈酒及其他名貴首飾。

警方亦發現，該詐騙集團利用另一個洗黑錢集團，協助清洗犯罪得益。該洗黑錢集團2024年10月起受詐騙集團聘用，積極使用本地銀行的傀儡戶口，去接收犯罪得益。洗黑錢集團以分層模式，利用超過200個銀行戶口轉移資金；又利用傀儡或虛假身分，在海外加密貨幣平台開戶，將銀行戶口的犯罪得益轉換成虛幣，再於場外交易所套現。最後洗黑錢集團將已經洗白現金，分批送回詐騙集團。

去年10月至1月期間，該洗黑錢集團協助清洗4400萬元。相關洗黑錢集團層層轉移，虛實結合，大大增加警方調查難度，該洗黑錢集團懷疑亦曾處理其他詐騙集團騙款。警方將繼續循情報主導方式，與各持分者合作，打擊網上騙案。

