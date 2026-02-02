Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪欣湖30歲湖南漢游泳疑遇溺 昏迷送院搶救後不治

突發
更新時間：17:16 2026-02-02 HKT
發佈時間：17:16 2026-02-02 HKT

今日（2日）下午3時許，警方接獲迪欣湖保安員報案，指早前有一名年約30歲的男子在迪欣湖內游泳，其後失去蹤影。消防到場搜索，發現男子在湖邊對開約2米的湖面載浮載沉，遂將男子救起，惟他已陷昏迷，到即送往北大嶼山醫院搶救，可惜最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據悉，警方在死者身上沒有發現任何身份證明文件，期後在附近一帶進行搜索，最後在離迪欣湖大約30米的山坡發現一部沒有電的手提電話，並與死者母親聯絡上。其母透露死者無業，一同居住在湖南，2月1日在湖南最後一次見面後，死者稱將會於2月2日到香港旅遊。

消息指，死者近日精神狀況變得異常，不排除患上被害妄想症。

據了解，迪欣湖內有豎立「不准游泳或跳水」的告示牌。根據迪欣湖活動中心規則，為保障所有賓客及演藝人員的安全，賓客必須遵照活動中心內所有的告示。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，對於男子送院後證實不治，度假區深表惋惜，指下午約3時一名男子被發現進入湖中後失蹤，中心救生員馬上進行搜索及報案，消防到場後加入搜索，其後救起該名男子，送往北大嶼山醫院，警方正調查事件。

