謀攻行動｜警方一連三周反詐騙 瓦解多個詐騙集團共涉$6.2億 拘682人最細14歲

警方於過去三星期展開代號「謀攻」的大型執法行動，打擊各類騙案及科技罪案，警方網絡安全及科技罪案調查科、商業罪案調查科及財富情報及調查科今日（2月2日）在警察總部見記者交代行動詳情。整個「謀攻」行動拘捕了469男213女（14至89歲），涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，破獲多個詐騙集團，共牽涉580宗騙案及科技罪案，以電話騙案，網上求職騙案為主，涉款高達6.2億港元。

Email與銀行密碼一樣 11人損失$65萬 警拘10人

網罪科警司張巧儀講述其中一個打擊盜用銀行賬戶行動細節，去年2至9月有11人報案，表示其網上銀行戶口有未經授權轉賬，由400元至1萬元不等，總共損失65萬元。警方深入調查後，發現受害人的網上理財賬戶名稱密碼，與其本身電郵資料一樣，而相關電郵資料被人在網上洩露。警方相信，不法之徒利用相關資料，登入受害人網上理財戶口，再將存款轉至傀儡戶口。

其後警方鎖定操控傀儡戶口人士和戶口持有人，發現他們戶口曾處理7200萬元懷疑犯罪得益。因此網罪科聯同各大總區，拘捕4男6女（18至67歲），包括兩名操控戶口人士，警方相信已經瓦解該個洗黑錢集團。警方呼籲應獨立設定銀行密碼，切勿與自己電郵或其他社交賬戶一樣，並定期更新及好好保管，以免被不法之徒有機可乘。

不法之徒助外圍網洗黑錢 警拘6男女

另外財富情報及調查科署理總督察段玉衡亦提到，在謀攻行動中警方也發現一個招攬傀儡戶口清洗非法網上賭博收益的集團。主腦會將犯罪得益，利用多重戶口清洗；上綫會透過櫃員機，提取傀儡戶口現金。該集團2024年1月至2025年11月，利用21個本地戶口，清洗約3200萬元外圍收益。今年1月22日，警方收網拘捕5男1女（26至43歲），涉嫌串謀洗黑錢，報稱運輸人士、水吧職員、維修技工、無業等，獲准保釋候查，須於3月上旬報到。行動中警方檢獲40萬元現金、30部電話、2部電腦、一隻名錶及11張屬於他人的身分證。

警方提到2025年起至今年11月，被捕傀儡戶口持有人已有4289人，佔整體洗黑錢被捕人數超過92%。由2023年10月至2025年12月24日，已有295名傀儡戶口持有人被法庭加刑2至18個月。警方呼籲市民切勿租借賣個人銀行戶口，無論戶口持有人與不法之徒是否相識，戶口一旦用作洗黑錢，持有人便可能須負上刑責。

