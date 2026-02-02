交警跑馬地放蛇打擊網約車揭藏大麻 32歲本地男司機被捕

港島總區交通部打擊白牌車，意外揭發毒品快餐車。交通部人員今早放蛇叫網約車，由半山到跑馬地雲地利道1號對開，到達目的地時表明身份，搜車期間在車尾箱發現一個黑色皮篋，揭發內藏約15克大麻及吸食工具，將32歲姓陳本地男司機拘捕，涉「管有危險藥物」、「利用汽車作非法出租或取酬載客」及「沒有有效第三者保險而使用車輛」罪名。

現場消息指，該網約車為新車，屬內地品牌電動車，僅落地三日。被捕司機報稱無業，警方為他進行快速口腔液測試呈陰性，顯示他駕駛時並無受藥物影響，駕駛態度並無問題。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊葉頌朗督察表示，另一宗案亦是警方派員喬裝為乘客，在灣仔區登上私家車，到達目的地後，拘捕另一名34 歲本地男司機，涉嫌以「利用汽車作非法出租，或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，被捕司機報稱任汽車零件銷售員，現時涉案兩私家車均被扣留檢驗。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察葉頌朗講述案情。劉漢權攝

被扣查兩部網約私家車。

警方呼籲市民，出門時應該選用合法的公共交通工具，如相關車輛用途為非法載客取酬，有關車輛第三者保險就可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都會失去應有保障。

警方重申，根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，先至可以取酬載客。違例者首次定罪可被處罰港幣10,000 元及監禁六個月，再次干犯則可被處罰港幣 25,000 元及監禁十二個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押六個月。