珍惜生命｜藍田平田邨女子停車場墮下 送院搶救不治

突發
更新時間：01:13 2026-02-02 HKT
發佈時間：01:13 2026-02-02 HKT

藍田發生有人墮樓事件。周日（1日）晚上7時許，警方接獲途人報案，指發現一名女子倒臥在平田邨一停車場對開，懷疑從高處墮下。

警員及救援人員接報到場，姓蘇（38歲）女事主昏迷被送往聯合醫院搶救，其後證實不治。警方初步調查，相信事主從停車場高處墮下，現場未有檢獲遺書，案件列作「有人從高處墮下」跟進，死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

