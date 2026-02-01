Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯馬綫特別服務安排｜港鐵稱目標周一頭班車起復常 籲乘客出門前留意

突發
更新時間：22:29 2026-02-01 HKT
發佈時間：22:29 2026-02-01 HKT

為配合紅磡至尖東間的路軌改道跟進工序，屯馬綫乘客今日（2月1日）途經紅磡站的屯馬綫乘客時，需在該站下車往對面月台轉車繼續行程。港鐵今日晚上10時表示，目標於明（2月2日）早頭班車起，恢復正常列車服務，呼籲乘客明早出門前留意港鐵最新的車務狀況。

相關報道：屯馬綫特別服務安排｜乘客今日途經紅磡站需轉車 港鐵：車務運作大致暢順

鐵稱，屯馬綫紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，正按預定計劃進行。團隊致力確保順利完成工序，包括調整相關路段的架空電纜等，之後會安排不載客列車檢查。在確保鐵路安全運作後，目標於明早頭班車起，恢復正常列車服務。港鐵感謝乘客對這次特別服務安排的配合及體諒，請乘客明早出門前留意港鐵最新的車務狀況。

港鐵又稱，若因未能預期的情況而影響到明早屯馬綫的列車服務，會盡快透過不同渠道作出公佈及通知乘客，並作出相應的車務安排，致力將影響減低。

港鐵早前表示，第二次特別服務安排預計將於今年3月8日（星期日）實施，港鐵將繼續透過不同渠道提醒乘客留意相關安排。

相關報道：屯馬綫2.1及3.8實施特別安排 紅磡站須對面月台轉車 料額外需時5分鐘

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
2小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
10小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
10小時前
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
影視圈
6小時前
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
13小時前
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
影視圈
11小時前
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
生活百科
14小時前