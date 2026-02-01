屯馬綫特別服務安排｜港鐵稱目標周一頭班車起復常 籲乘客出門前留意

為配合紅磡至尖東間的路軌改道跟進工序，屯馬綫乘客今日（2月1日）途經紅磡站的屯馬綫乘客時，需在該站下車往對面月台轉車繼續行程。港鐵今日晚上10時表示，目標於明（2月2日）早頭班車起，恢復正常列車服務，呼籲乘客明早出門前留意港鐵最新的車務狀況。

鐵稱，屯馬綫紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，正按預定計劃進行。團隊致力確保順利完成工序，包括調整相關路段的架空電纜等，之後會安排不載客列車檢查。在確保鐵路安全運作後，目標於明早頭班車起，恢復正常列車服務。港鐵感謝乘客對這次特別服務安排的配合及體諒，請乘客明早出門前留意港鐵最新的車務狀況。

港鐵又稱，若因未能預期的情況而影響到明早屯馬綫的列車服務，會盡快透過不同渠道作出公佈及通知乘客，並作出相應的車務安排，致力將影響減低。

港鐵早前表示，第二次特別服務安排預計將於今年3月8日（星期日）實施，港鐵將繼續透過不同渠道提醒乘客留意相關安排。

