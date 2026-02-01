上環日圓劫案｜2劫匪1同黨1內應被控串謀搶劫 周一提堂

上環逾5000萬日圓劫案，警方經調查後拘捕6人，其中4男女被暫控合共一項串謀搶劫罪，分別是機場落網的3人，即23及28歲的日籍劫匪，有份策劃的53歲姓李內地女同黨；以及在事主身邊充當內應的27歲日籍男子。案件將於明日（2月2日）上午於東區裁判法院提堂。

至於兩名尖沙咀虛擬貨幣找換店職員（28歲姓吳本地男及29歲姓吳內地男），早前亦懷疑涉及處理部分贓款被捕。目前兩人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

據了解，50多歲男事主所屬的日本公司從事貴金屬生意，相信有人打算帶日圓來港兌換成其他貨幣，之後購買貴金屬，以賺取稅款差價。

另外，日本警方懷疑事主來港前，曾在東京羽田機場被搶劫，幸保不失後來港再遇劫。警務處處長周一鳴表示，香港警方會按照一般協助模式，向日本警方了解案件是否有關聯。

