Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上環日圓劫案｜2劫匪1同黨1內應被控串謀搶劫 周一提堂

突發
更新時間：22:07 2026-02-01 HKT
發佈時間：22:07 2026-02-01 HKT

上環逾5000萬日圓劫案，警方經調查後拘捕6人，其中4男女被暫控合共一項串謀搶劫罪，分別是機場落網的3人，即23及28歲的日籍劫匪，有份策劃的53歲姓李內地女同黨；以及在事主身邊充當內應的27歲日籍男子。案件將於明日（2月2日）上午於東區裁判法院提堂。

相關報道：上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款

至於兩名尖沙咀虛擬貨幣找換店職員（28歲姓吳本地男及29歲姓吳內地男），早前亦懷疑涉及處理部分贓款被捕。目前兩人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

據了解，50多歲男事主所屬的日本公司從事貴金屬生意，相信有人打算帶日圓來港兌換成其他貨幣，之後購買貴金屬，以賺取稅款差價。

另外，日本警方懷疑事主來港前，曾在東京羽田機場被搶劫，幸保不失後來港再遇劫。警務處處長周一鳴表示，香港警方會按照一般協助模式，向日本警方了解案件是否有關聯。

相關報道：上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應

相關報道：上環日圓劫案｜日警疑受害人於羽田機場被搶 力保不失後來港再遇劫

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
9小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
1小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
1小時前
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
12小時前
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
影視圈
10小時前
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
影視圈
5小時前
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
生活百科
13小時前