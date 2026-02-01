旺角女試衫遭兩度開布簾 Adidas香港：配合警方調查 全面檢討各分店

連鎖運動服裝Adidas位於旺角朗豪坊分店，一名21歲大學女生上周三（1月28日）在試身室試褲期間，先後遭其他男顧客及男職員誤拉開布簾，事主發帖後引起廣泛關注。Adidas香港官方在社交平台回應事件，稱正全力配合警方調查，並全面檢討各分店。

相關報道：旺角運動服裝店女顧客試衫驚遭兩度打開布簾 報警指男職員直闖無道歉

Adidas香港在社交平台的限時動態回應事件。

Adidas香港在社交平台發佈限時動態，稱一向重視顧客購物時的體驗及私隱安全。 對於早前朗豪坊分店所發生的事件，他們深表關注，現正全力配合警方的調查。Adidas香港又強調，已全面檢討各分店的設施及工作安排，以確保顧客能享有安全的購物體驗。

當日下午約6時05分警方接獲一名21歲女子的相關報案，涉及一名約20歲男職員。人員到場調查後，女事主表示會循客戶服務途徑跟進，案件暫列作「糾紛」處理。

懷疑涉事男職員。Threads截圖

現場為連鎖運動服裝Adidas位於旺角朗豪坊分店。資料圖片