金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌

美元走強，貴金屬價格上周五（1月30日）起雪崩式暴跌，其中現貨金價曾挫12%，創40年來最大單日跌幅；銀價更曾插水36%，跌幅為紀錄之最。有本地金舖透露近兩日生意淡靜，不但賣金人潮減少，亦無人打算買金：「個個坐喺度，睇會唔會再跌。」

土瓜灣一間金舖負責人表示，金價下跌後，賣金人潮一下子減少，「呢兩日係靜啲」。至於是否有人買金，負責人稱現時價格仍然很高，通常是有送禮、出嫁等需求才買金，較少有人買金投資，很多市民仍在觀望，「個個坐喺度，睇會唔會再跌」。不過負責人估計，現時金價下跌可能只是市場消息下的波動，未來或仍會輕微上升。

財政司司長陳茂波今日（2月1日）在網誌提到，踏入2026年，環球市場勢態動盪，外圍地緣政局不穩定不明確因素進一步增多，觸發國際資金劇烈竄動。他以近日金價急瀉為例，表示即使被視為避險的資產，價格屢創新高後亦出現勇進急退的回調。

陳茂波坦言，一月份的開局，讓市場更認定今年將是環球市場更為動盪的一年，特別是國際地緣政局轉變難以預料，或將激化國際資金的流向與速度。面對外圍市場必然的波動和難以預料的波幅，政府除了需要維持金融體系的強大緩衝外，也將必須預留充分的財政資源，應對可能出現的衝擊。

