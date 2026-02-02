輔警系列｜守護市民為己任 飛機師投身前線警務 盼傳承助人價值觀

駐守中區警區軍裝巡邏小隊的署理輔警警長邱兆研，平日任職民航客機機長，駕駛客機穿梭天際，假日則換上警察制服，在中區街頭執行警務工作。這位以雙重身份服務社會的熱血男兒直言：「輔警工作與飛行工作可謂相輔相成，都需要以市民及自身的安全為首要考慮。」

駐守中區警區軍裝巡邏小隊的署理輔警警長邱兆研，一直以守護市民安全為己任。

邱兆研Steven入讀大學時主修社會科學，畢業後加入民航處任職空管主任，其後轉職機師。談及加入輔警隊的因由，他憶述當時受到輔警朋友的影響，加上自幼對警務工作有所憧憬，渴望能在社會前線協助有需要的市民，因而產生興趣，最終於2011年成為輔警，隨即被多元化的前線警務工作吸引，「機師長時間於機艙內面對電子儀器，較為封閉，輔警工作可以見識社會更多面向，有助擴闊視野，亦驅使我15年來堅持參與警務工作，以機師和輔警兩個身份服務社會。」

邱兆研的正職是民航客機機長。

Steven認為機師與輔警的共通之處，在於兩者均以安全為首要考慮，「機師的工作，比起追求效率或盈利，確保乘客安全才是首要目標；輔警亦以保障市民生命財產安全為優先，同樣要對市民生命負責。」他又提到，輔警工作中學到的團隊協作和危機處理技巧能應用於機艙內，例如飛機上發生盜竊事件，警務工作的經驗有助引導空中服務員收集證據和安撫乘客，「作為飛機上的負責人，可在輔警隊學習長官如何發揮領導角色帶領整個團隊，可說獲益良多。」

作為旅遊熱點的蘭桂坊吸引大量遊客及年輕人前來享樂，邱兆研負責維持該區秩序，確保公共安全。

縱使機師工作相當忙碌，Steven盡量利用空餘時間回到輔警崗位，尤其中區是大型節日慶祝活動的熱門地點，每當平安夜、萬聖節、煙花匯演等活動舉行前後，往往是最繁忙的日子，故此選擇犧牲部分私人時間，投入到人群管理工作中。他坦言，家人的支持是其最大後盾，妻子十分理解其付出，兩名女兒亦以父親是機師及輔警為傲，每當他參與輔警週年訓練，她們均出席觀禮，「女兒對步操很感興趣。我想她們明白爸爸經常不在家，其實是為了服務社會，希望她們能夠傳承這份助人價值觀。」

香港輔助警察隊（輔警隊）全年招募，歡迎合乎資格的市民投考，不論全職或兼職、自僱或無固定職業人士，亦包括本地大學或大專院校學生。申請人成功通過甄選面試及相關考核後，會接受基礎受薪訓練，結業後便可成為輔警警員。即掃二維碼，了解更多入職要求。

新冠疫情肆虐期間，本港因「封關」導致航空業遭受重創，Steven的工作亦深受影響。他坦言，當時輔警工作不但能幫補收入，更是讓他繼續前行的動力，「當時社會氣氛低迷，在前線工作見證了大眾面對逆境的堅毅精神，加上輔警隊內每位同事互相鼓勵、扶持，確實感受到人間溫暖，為我帶來不少正能量。」他笑言，即使人生經歷了一些起跌，助人初心始終未變，會繼續以輔警及飛機師雙重身份服務市民。

記者 麥鍵瀧