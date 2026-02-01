屯馬綫特別服務安排｜乘客今日途經紅磡站需轉車 港鐵：車務運作大致暢順
更新時間：12:56 2026-02-01 HKT
發佈時間：12:56 2026-02-01 HKT
發佈時間：12:56 2026-02-01 HKT
今日（2月1日）港鐵屯馬綫自頭班車起實施特別服務安排，車程途經紅磡站的屯馬綫乘客需在該站下車，往對面月台轉車繼續行程。今次特別服務安排是為了配合紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，港鐵稱今日屯馬綫實施的特別服務安排，車務方面運作大致暢順。
在屯馬綫實施特別服務安排期間，屯馬綫今天維持全綫服務及星期日的正常班次，全部車站均可乘車。港鐵表示，加派了超過150名職員在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客；包括舉起大型指示牌，清楚列明月台列車行駛的方向，以便乘客辨識。而屯馬綫車站及列車上亦作出相應廣播，當列車抵達紅磡站後，職員會上車提醒乘客。
至於有特別需要的乘客，例如視障或輪椅乘客，港鐵稱亦已作出特別關顧。公司感謝乘客配合及體諒。
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
2026-01-31 11:29 HKT