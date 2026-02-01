Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安泰邨48歲男子暈倒家中送院不治 上周曾跌倒頭部撞向地下

突發
今日（2月1日）清晨6時14分，秀茂坪安泰邨和泰樓一名48歲姓陳男子在家中暈倒，其妻發現大驚，連忙報警求助。救護員到場，發現事主昏迷不醒，於是將他送往聯合醫院治理，惟終告不治。

據了解，陳男與妻子及3名子女住上址，他患有糖尿病多年。上周二(1月27日)晚上，他曾跌倒頭部撞向地下，但當時並沒有接受任何治療及入院。至今日凌晨零時30分，他向妻子表示感到不舒服，稍後分房而睡。至清晨6時許，妻子叫他起身時，發現陳男昏迷，蜷縮蜷縮成一團坐在地下，並倚靠床邊，妻子大驚立即報案。警方初步調查後相信案件沒有可疑，交由秀茂坪警區雜項調查隊跟進。

 

