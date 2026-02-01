大埔七旬翁行山迷路 直升機協助搜索 凌晨尋獲清醒送院
更新時間：07:31 2026-02-01 HKT
發佈時間：07:31 2026-02-01 HKT
發佈時間：07:31 2026-02-01 HKT
大埔發生行山失蹤事件。昨晚（31日）約9時20分，警方接獲報案，指一名73歲姓羅老翁在大埔區行山迷途，家人擔心遂報警求助。救援人員隨即展開搜救行動。至今日（1日）凌晨約4時，救援人員於大埔下碗窰尋獲事主，他沒有受傷，意識清醒，隨即送往那打素醫院接受檢查。警方經初步調查，知悉涉事老翁患有老人癡呆症，相信事件屬迷路意外。
據了解，羅翁患有老人癡呆症，昨晚他與妻子於荃灣用膳後失蹤，妻子其後致電予他，羅翁表示打算去行山，但沒有透露地點。至晚上9時許，妻子再度致電給他時，羅翁表示迷路被困山上，只看到水及樹，感到擔心，羅妻立即報案求助。警方及消防其後在大埔山區一帶進行搜索。於清晨4時許，消防員於大埔下碗窰尋獲羅翁，其後送醫治療，案件沒有可疑。
據航空追縱網站資料，政府飛行服務隊今日凌晨派出直升機在大埔滘一帶搜索。附近多名居民表示，拍片上載至社交平台，指有直升機於山頭，開啟探射燈協助搜尋。
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
2026-01-31 14:00 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
2026-01-31 11:29 HKT