黃大仙下邨17歲少年遇查 警檢1.8萬元毒品 涉販毒被捕

東九龍總區衝鋒隊人員凌晨4時在黃大仙下邨一帶巡邏其間，在龍樂樓對開一間便利店發現一名少年形迹可疑，遂上前截查。搜查期間，警員在該名少年的白色膠袋內檢獲多種懷疑毒品，包括依托咪酯（俗稱「太空油」）及冰毒，毒品的種類及市值仍有待點算。

警方其後以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名17歲少年，並將其帶返警署接受進一步調查。據了解，被捕少年為一名學生，事發時正於上址進行派貨。

警方表示，東九龍總區衝鋒隊人員凌晨約四時在黃大仙正德街一帶巡邏期間，發現一名男童形跡可疑，遂上前截查。人員在該名男童身上及其携帶的膠袋內檢獲懷疑約9克懷疑氯胺酮、17克懷疑霹靂可卡因、11克懷疑「冰」毒及37粒懷疑依托咪酯，總市值約1.8萬元。

經調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名17歲本地男童，他現正被扣留調查。案件由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。