Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃大仙下邨16歲少年遇查 警檢1.8萬元毒品 涉販毒被捕

突發
更新時間：04:58 2026-02-01 HKT
發佈時間：04:58 2026-02-01 HKT

警方東九龍總區衝鋒隊人員今日（2月1日）凌晨4時在黃大仙下邨一帶巡邏，期間在龍樂樓對開一間便利店發現一名少年形迹可疑，遂上前截查。搜查期間，警員在該名少年的白色膠袋內檢獲多種懷疑毒品，包括依托咪酯（俗稱「太空油」）及冰毒等。

警方其後以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名16歲少年，並將其帶返警署接受進一步調查。據了解，被捕少年為一名學生，事發時正於上址進行派貨。

警方表示，東九龍總區衝鋒隊人員凌晨約四時在黃大仙正德街一帶巡邏期間，發現一名男童形跡可疑，遂上前截查。人員在該名男童身上及其携帶的膠袋內檢獲懷疑約9克懷疑氯胺酮、17克懷疑霹靂可卡因、11克懷疑「冰」毒及37粒懷疑依托咪酯，總市值約1.8萬元。

經調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名16歲本地男童，他現正被扣留調查。案件由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
14小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
13小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
18小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
12小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
21小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
16小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
17小時前
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
影視圈
12小時前