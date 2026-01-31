Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜粉嶺公路私家車自炒 尾隨的士未收油直撞車尾 網民：禍不單行

突發
更新時間：23:38 2026-01-31 HKT
發佈時間：23:38 2026-01-31 HKT

古洞今日發生一宗交通意外，一輛私家車失控撞壆，之後停在快線，惟後方駛至的的士未有收油，高速撞向私家車車尾，令車頭冚即時變形，並將私家車推前數米。有網民質疑的士司機是否「發緊夢」，見到前方有交通意外仍繼續向前駛，但亦有人認為私家車司機未有打死火燈，亦要負上責任。

根據網上片段所見，一輛私家車發生交通意外，撞向右邊的石壆後，停在快線，碎片散落一地，但未見車尾死火燈亮起。其後一輛新界的士疑收掣不及高速駛至，直撞私家車車尾。的士車頭車頭冚即時變形，並將私家車推前數米。

事件發生於今日（31日）中午12時55分，一輛私家車沿粉嶺公路往上水方向行駛，至歐意花園對開時失控自炒撞壆。其後一輛駛至的新界的士收掣不及，撞向私家車車尾。事件中，55歲私家車司機報稱腰痛，清醒由救護車送往北區醫院治理，至於71歲的士司機則未有送院。

多名網民認為的士司機「發緊夢」，見到前方有交通意外仍繼續向前駛，但亦有人認為私家車司機未有打死火燈，亦要負上責任，「咁嘅車禍真係第一次見」、「禍不單行」、「2次傷害」。
 

