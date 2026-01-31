沙田私家車越線猛撼Tesla 車頭陷火海變廢鐵 兩司機送院

大圍發生交通意外。今日（31日）晚上7時許，2輛私家車於大埔道8003號近沙田花園發生相撞，其中一輛私家車突然冒煙，未幾陷入火海。消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，正調查意外原因。事件中，兩名司機受輕傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

私家車發生意外後，迅速陷入火海。網上圖片

根據網上圖片所見，現場火勢猛烈，黑煙沖天，零件散落一地。消息指，一名43歲姓郭女子駕駛Tesla私家車沿大埔道往沙田方向行駛，至上址對開時，對面線一輛往九龍方向的私家車懷疑失控越線，之後兩車發生相撞。私家車迅速起火，25歲姓葉男司機其後立即落車逃生。

現場所見，私家車車頭嚴重焚毀，整塊擋風玻璃及右邊前車門脫落，而Tesla的車頭亦告損毀，泵把飛脫，安全氣袋彈出。