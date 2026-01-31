Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大圍私家車越線猛撼Tesla 車頭陷火海變廢鐵 兩司機送院

突發
更新時間：21:26 2026-01-31 HKT
發佈時間：20:30 2026-01-31 HKT

大圍發生交通意外。今日（31日）晚上7時許，2輛私家車於大埔道8003號近沙田花園發生相撞，其中一輛私家車突然冒煙，未幾陷入火海。消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，正調查意外原因。事件中，女司機頸及腹部痛，而男司機則手部受傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

私家車失事後，車頭起火冒煙。網上圖片
私家車失事後，車頭起火冒煙。網上圖片
私家車發生意外後，迅速陷入火海。網上圖片
私家車發生意外後，迅速陷入火海。網上圖片

根據網上圖片所見，現場火勢猛烈，黑煙沖天，零件散落一地。消息指，一名43歲姓郭女子駕駛Tesla私家車沿大埔道往沙田方向行駛，至上址對開時，對面線一輛往九龍方向的私家車懷疑失控越線，之後兩車發生相撞。私家車迅速起火，26歲姓葉男司機其後立即落車逃生。

現場所見，私家車車頭嚴重焚毀，整塊擋風玻璃及右邊前車門脫落，而Tesla的車頭亦告損毀，泵把飛脫，安全氣袋彈出。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
11小時前
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
02:11
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
突發
6小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
7小時前
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
01:44
Pokémon靖國神社辦活動風波燃燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤
即時中國
9小時前
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
1小時前
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷
投資理財
4小時前