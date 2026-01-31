警首辦AI智能機械車挑戰賽 冀透過創新科技提升道路安全意識 逾600青少年參與

警務處東九龍總區聯同東九龍道路安全活動委員會及香港交通安全隊（東九龍總區），今日（31日）於聖若瑟英文中學舉行「AI 智能機械車香港交通安全挑戰賽暨嘉年華」。是次活動反應熱烈，共有90隊來自全港各區的中小學隊伍參賽，活動合共吸引超過600名青少年出席。這更是警務處首次以人工智能（AI）結合道路安全元素，並以學校為單位的全港性比賽項目。

東九龍總區指揮官謝翠恩在活動致辭時表示，是次比賽意義深遠，不僅為學生提供寶貴的交流平台，更藉此培養年輕一代的邏輯思維及解難能力。她指出，學生在比賽中運用系統性分析及持續優化的精神，正好與現今警務工作不斷創新、善用科技提升應變能力及資源運用效率的理念不謀而合。

她寄語參賽學生，在人工智能高速發展的年代，這種結合科技與實務的應變能力將成為寶貴資產。她亦期望學生能成為道路安全大使，將所學的知識帶回社區，與家人、長者及朋輩分享，將「智慧出行」與「安全意識」推廣至社會各階層。

今次挑戰賽旨在透過科普及創新科技，提升青少年的道路安全意識。參賽學生需編寫程式指揮智能機械車，在模擬道路場景中完成識別路標、移除障礙物及精準導航等任務。透過競技交流，學生不僅能掌握 AI 應用技術，更能在實戰中加深對道路安全法規的理解。除比賽外，現場亦設有多個主題攤位，透過互動遊戲向公眾灌輸正確的道路安全知識、禁毒及國家安全等相關資訊。

經過一輪精彩激烈的競技，最終由文理書院（香港）及港澳信義會明道小學憑著出色的編程技巧及團隊合作脫穎而出，分別奪得中學組及小學組冠軍。

警方強調，道路安全有賴社會各界共同努力，活動展示警方在宣傳教育上的新嘗試，期望透過軟性及具趣味的手法聯繫學校與社區。不論是駕駛者、乘客或行人，只要提高警覺及守法意識，便能有效避免交通意外，共建安全和諧的社區環境。