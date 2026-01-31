屯門接連發生縱火案多車被毀 兩無業南亞漢被捕

屯門昨日（30日）發生兩宗縱火案，涉及和田邨及寶塘下露天停車場，多輛車被焚毀。消防認為起火原因有可疑，警方經調查後，拘捕兩名報稱無業的南亞裔男子，涉嫌「縱火」及「刑事毀壞」。

事件發生於昨日清晨5時03分，警方接獲地點和田邨保安報案，指停泊於和彩樓對開的休憩處有電單車及單車起火。大約1小時後，警方再接獲報案，指距離和田邨大約200米的塘亨路寶塘下露天停車場亦有車輛懷疑起火，7輛車被焚毀。

警方在現場進行調查，發現有閉路電視被破壞，案件隨即交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進。由於屯門警區高度重視案件，立即調派反黑組及情報組探員協助調查。探員翻查大量閉路電視片段，並由附近居民提供的片段下，迅速鎖定兩名涉案南亞裔男子身份，最終在案發8小時內拘捕兩人歸案。

兩名被捕南亞裔男子分別25及26歲，其中一人持行街紙，其餘一人有香港身份證，均報稱無業，警方正了解二人犯案動機，暫時無證據顯示案件與收地或黑社會有關，稍後將會起訴二人「刑事毀壞」及「縱火」罪行。

