上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應

上環昨日（30日）發生劫案，兩名日本籍男子在一間找換店外，遭賊人搶去5,100萬日圓（約258萬港元）。警方經調查後拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名內地人及1名本地人，其中一名被捕日本人為兩名報案人之一，相信他是內應，負責提供資料予匪徒行劫。警方指今次案件匪徒犯案手法迅速及相當粗暴，而且涉及內應作通風報信，形容案情嚴重。

相關新聞 : 上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款

警方表示，被捕的6名男女，年齡介乎23至52歲。兩名日本公司的職員於昨晨早上9時30分由日本來港，準備將大約1.9億日圓兌換外幣。當二人乘搭的士抵達現場時，有兩名男子趁機搶走一個裝有5100萬日圓的背囊，之後跳上接應私家車離開。港島總區重案組隨即接手調查，翻查及分析大量閉路電視片段，成功鎖定匪徒及接應車輛的逃走路線，得悉匪徒擬得手後，即日乘搭飛機離港，隨即作出部署，並於案發約6小時拘捕2男1女。

在機場被捕的2名男子為日本籍，相信是案中落手的劫匪，而其餘的女子為內地人，為二人的同黨，有份參與準備工作，案發後與兩男逃離現場。警方在3人身上及其行李起回460萬日圓現金，同時又在尖沙咀拘捕兩名虛擬貨幣找換店的職員，分別是28歲本地男子及29歲內地男，負責協助匪徒處理部份贓款。人員其後亦在另一間找換店起回700萬日圓現金。

警方展開深入調查，發現匪徒掌握受害人的行車路線及到達時間屬不尋常情況，加上其中一名自稱為受害人的27歲日本籍男子在調查期間，前言不對後語，遂引起警方懷疑，有理由相信他為內應，涉嫌向匪徒通風報信，企圖侵吞款項，隨即以涉嫌搶劫將他拘捕。

據了解，事主的日本公司從事貴金屬生意，相信有人打算帶日圓來港兌換成其他貨幣，之後再購買其他物品，以賺取稅款差價。

事發在昨晨9時47分，上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金。現場消息指，兩名受害人帶同5800萬路日圓到找換店準備兌換，詎料在門外已被搶劫。警員接報趕至，向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解；一名女子被帶上警車助查。

相關新聞 : 東京街頭劫案 | 3匪伏擊運鈔5人包括2中國人 劫走原運往香港4.2億日圓