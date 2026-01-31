Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙徒假扮廉署人員騙財 廉署籲小心 切勿交錢任何人

突發
15:25 2026-01-31 HKT
15:25 2026-01-31 HKT

近日再有不法之徒假扮廉署人員致電市民，訛稱事主身分被盜用或涉嫌觸犯「洗黑錢」等罪行，要求事主繳交款項到聲稱為廉署人員的銀行戶口作調查用途，有個別騙徒甚至相約事主見面收取現金。廉政公署呼籲市民提高警覺，若收到懷疑詐騙電話，切勿轉賬或交錢給任何人士，為免讓騙徒有機可乘，應停止與騙徒對話，最好立即「收綫」！

市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢或舉報。如懷疑遇到騙案，市民應立即報警或致電警方「反詐騙協調中心防騙易」熱線18222。

