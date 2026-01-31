珍惜生命│大埔大元邨40歲男墮簷篷 送院不治

今(31 日)早上9時58分，大埔大元邨泰寧樓，警方接獲住戶報案，指一名男子倒臥在上址簷篷，懷疑他從高處墮下。警員接報到場，男事主昏迷被送往大埔那打素醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信姓范（40歲）事主由走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主有精神病紀錄。

