珍惜生命│大埔大元邨40歲男墮簷篷 送院不治

突發
更新時間：15:16 2026-01-31 HKT
發佈時間：15:16 2026-01-31 HKT

今(31 日)早上9時58分，大埔大元邨泰寧樓，警方接獲住戶報案，指一名男子倒臥在上址簷篷，懷疑他從高處墮下。警員接報到場，男事主昏迷被送往大埔那打素醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信姓范（40歲）事主由走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主有精神病紀錄。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

