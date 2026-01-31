Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車｜周一鳴：倘有足夠證據 警會作出檢控

突發
更新時間：12:28 2026-01-31 HKT
發佈時間：12:28 2026-01-31 HKT

新民黨立法會議員陳家珮逆駕事件引起全城關注，警務處處長周一鳴今（31日）出席警察學院結業禮後表示，港島區交通部同事已調查案件，陳議員已提供資料，經過調查之後倘有足夠證據，警方會作出檢控。

周一鳴回應陳家珮逆駕事件。
周一鳴回應陳家珮逆駕事件。

周一鳴又說到巴士乘客使用安全帶問題，他稱過往幾日，警方會以宣傳及教育模式，希望市民能夠明白，交通事故上安全帶所起的作用，過往幾日沒有作出檢控，以宣傳教育為主，希望廣大市民可以理解，在交通意外下，安全帶往往可以保住性命，且安全帶並非局限在巴士上，在其他交通工具亦已使用，理解現階段市民需要時間適應。

相關新聞：新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會深夜出po致歉認錯 警方跟進事件

相關新聞：大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

相關新聞：陳家珮逆線駕駛︱政黨元老群組開火 葉劉質疑小題大做兼「報仇」 蔡素玉反擊：逆線行車是小事？

至於宏福苑大火案，周表示，目前調查工作仍在持續進行，暫無新一波拘捕行動，我們正與相關政府部門緊密合作、全力調查，力爭盡快取得進展。至於棚架拆卸方面，現正繼續拆卸工作，因部分棚架已被燒毀、斷裂，存在下塌風險，故需多點時間進行拆卸及進行詳細評估，希望未來兩三個月内能加快拆卸進度。

他又指，圍標相關案件向來是警方與廉政公署、民政事務總處等政府部門的重點協作，一旦發現相關線索，警方會主動與相關部門及單位溝通了解，全力保障市民。在此呼籲，若居民發現疑似圍標情況，歡迎及時與我們聯絡，共同打擊此類違法行為。目前，圍標問題由有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O 記」）長期負責跟進，後續也會持續開展相關工作，希望可將這個問題解決。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
22小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
21小時前
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
投資理財
6小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
8小時前
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
影視圈
17小時前
傳聞美軍最快周日攻擊伊朗，「林肯號」上戰機已準備就緒。美聯社
伊朗局勢 | 傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層
即時國際
3小時前
天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續飆前約百米 
00:11
天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續飆前約百米 
突發
1小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆 內地連開3麵店新造型脫胎換骨 曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
3小時前
石門安景街櫻花打卡潮 「粉紅隧道」被指又窄又少？ 網民直呼：照騙
石門安景街櫻花打卡潮 「粉紅隧道」被指又窄又少？ 網民直呼：照騙
社會
20小時前