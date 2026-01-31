陳家珮逆線行車｜周一鳴：倘有足夠證據 警會作出檢控

新民黨立法會議員陳家珮逆駕事件引起全城關注，警務處處長周一鳴今（31日）出席警察學院結業禮後表示，港島區交通部同事已調查案件，陳議員已提供資料，經過調查之後倘有足夠證據，警方會作出檢控。

周一鳴回應陳家珮逆駕事件。

周一鳴又說到巴士乘客使用安全帶問題，他稱過往幾日，警方會以宣傳及教育模式，希望市民能夠明白，交通事故上安全帶所起的作用，過往幾日沒有作出檢控，以宣傳教育為主，希望廣大市民可以理解，在交通意外下，安全帶往往可以保住性命，且安全帶並非局限在巴士上，在其他交通工具亦已使用，理解現階段市民需要時間適應。

至於宏福苑大火案，周表示，目前調查工作仍在持續進行，暫無新一波拘捕行動，我們正與相關政府部門緊密合作、全力調查，力爭盡快取得進展。至於棚架拆卸方面，現正繼續拆卸工作，因部分棚架已被燒毀、斷裂，存在下塌風險，故需多點時間進行拆卸及進行詳細評估，希望未來兩三個月内能加快拆卸進度。

他又指，圍標相關案件向來是警方與廉政公署、民政事務總處等政府部門的重點協作，一旦發現相關線索，警方會主動與相關部門及單位溝通了解，全力保障市民。在此呼籲，若居民發現疑似圍標情況，歡迎及時與我們聯絡，共同打擊此類違法行為。目前，圍標問題由有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O 記」）長期負責跟進，後續也會持續開展相關工作，希望可將這個問題解決。