上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款

上環德輔道中日圓劫案，警務處處長周一鳴今（31日）出席警察學院結業禮後表示，警方至今已拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名內地人及1名本地人，其中一名被捕日本人，是兩名報案人之一，相信他是內應，提供資料劫匪行劫。至於被捕男子會否與日本東京羽田機場搶劫未遂案有關，周表示，有需要會向日本警方了解兩宗案件是否有關連。

周一鳴指出，德輔道找換店劫案，一共拘捕6名人士，5男1女，其中3人是日本人，兩名內地人及一名本地人，起回部分現金，其他可能轉換其他貨幣。而其中一名被捕人士是最初報案人士，當時共兩名日本男子報案，聲稱遭人打劫，調查後證實為一名內應，提供資料給兩個日本男子行劫。

他表示，警方對一些找換店如金行、珠寶行、找換店等高風險商店，會加強巡邏，特別是年近歲晚，開始冬防的時間。而「銳眼」計劃，在罪行黑點上安裝閉路電視，昨日正是銳眼計劃的鏡頭，火速拘捕相關人士。

事發在昨晨9時47分，上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金。

現場消息指，兩名受害人帶同5800萬路日圓（約294萬港元）到找換店準備兌換，詎料在門外已被搶劫。警員接報趕至，向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解；一名女子被帶上警車助查。

相關新聞 : 東京街頭劫案 | 3匪伏擊運鈔5人包括2中國人 劫走原運往香港4.2億日圓