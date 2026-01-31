出席警隊結業會操 鄧炳強哽咽指同袍徒手挖遺體為完家人心願

警察學院今日舉行結業會操，擔任檢閱官的保安局局長鄧炳強在致辭時表示，稱職的警察應具備鐵骨、仁心及慧眼，只有三者融為一體，警察才能「企得正，行得遠」。 他提及大埔宏福苑奪命火慘劇時，一度哽咽指警員在極度惡劣環境下，仍付出巨大心力，在滿佈沙石及污水現場，徒手挖掘遺體，為的只是一個簡單願望，力求保持遺體的完整，讓家人好好道別。

鄧炳強致辭時表示，時代及環境在變，犯罪模式和調查案件的方法都在變，但警察的使命、對國家和香港的忠誠、維護法治的決心、及服務社會的承諾均不會改變。而外部勢力及反中亂港分子不會罷休，警察應以鋼鐵般意志，守護國家安全、香港發展及「一國兩制」實踐。

他又提到2019年的社會事件，許多警員遇襲下依然盡忠職守。他又希望警察執法時要有溫度，要將心比己、以民為本，他憶述大埔宏福苑奪命火慘劇時更一度哽咽，指警員在極度惡劣環境下，仍付出巨大心力，在滿佈沙石及污水現場，徒手挖掘遺體，為的只是一個簡單願望，力求保持遺體的完整，讓家人好好道別。「呢份對生命的尊重，對苦難的共情，對專業的持守，就是警隊最珍貴的仁心。」

另外，鄧又說警察亦要有識變應變的慧眼，見微知著，洞察先機、超前部署，善用新科技、新知識及新思維，為香港發展敢於破局。