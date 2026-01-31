大埔廣福道深夜追斬驚魂 男子逆線狂奔逃命 白衣人持刀尾隨追趕

有網民今日（31日）凌晨在社交平台上載一段車Cam片段，揭示大埔廣福道深夜疑似追斬事件，畫面驚心動魄，引起網上熱議。片段全長約1分22秒，顯示日期為1月31日，惟未標示確實事發時間。

車Cam片凌晨瘋傳 事主街頭亡命奔走 警方關注事件

從片段可見，事發地點位於大埔廣福道一帶。一名身穿淺色上衣、深色短褲的男子，沿廣福道逆線方向狂奔，疑似為逃避追擊，奔向寶鄉街方向。其間神情慌張，全程未有停步，情況相當危急。

片中其後拍到，在近安富道交界的交通燈位置，一名身穿短袖上衣、深色長褲的男子站在路旁，其右手持刀，不斷拍打路旁欄杆，隨後朝逃走男子方向步行，行徑惹人疑竇。

約十多秒後，再有4名身穿黑、白色上衣的大漢，由安富道步出廣福道。其中一名白衣男子走出馬路，似乎觀察逃走男子去向，其餘3名黑衣男子則沿行人路前行。不久後，該批人又折返安富道方向，片段至此結束。

有關影片在網上流傳後，引發不少網民關注，擔心涉及嚴重暴力事件，亦有人質疑是否涉及黑幫糾紛。至於事件是否有人受傷、警方是否接獲報案，暫未不得而知。