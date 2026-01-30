鹹田灣現腐爛鯨屍｜死亡鯨魚被移至萬宜西壩處理 漁護署：已完成棄置清理

露營勝地西貢鹹田灣昨日（1月29日）驚現腐爛鯨屍。漁農自然護理署表示，今日（1月30日）已完成鯨屍棄置及鹹田灣的清理工作。署方亦在社交平台上載圖片，可見工作人員穿戴防護服，今日日間於萬宜水庫西壩，出動重型機械處理鯨屍。

漁護署亦呼籲市民如再發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應立即致電1823或透過1823手機應用程式通報，同時市民必須與鯨豚保持距離，注意個人安全，以免發生危險。

漁護署早前估計，死亡鯨魚屬於鬚鯨（Baleen whale），並非本地物種，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。

根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域繁殖與育幼活動。

