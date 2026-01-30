入境處聯警全港反黑工 35人被捕包括6僱主

入境處於1月22日至昨日（29日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕29名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

在一項針對家居清潔及裝修行業的專項反非法勞工行動中，入境處調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供家居清潔或裝修服務。調查人員經過情報分析和深入調查後，鎖定可疑人士並展開行動，以「放蛇」手法於社交平台上喬裝成顧客查詢及預訂有關服務，其後於非法勞工來港提供服務時將其拘捕。被捕的4名懷疑非法勞工為2男2女，均為內地訪客，兩人為家務助理，兩人為裝修工人，年齡介乎32至58歲。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

在其餘的反非法勞工行動中，調查人員亦搜查多個目標地點，包括食肆、賓館及零售店等，共拘捕25名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為15男10女，年齡介乎20至59歲，當中3名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有1名男人涉嫌行使及管有他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為4男2女，年齡介乎22至61歲。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片