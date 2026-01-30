乘客戴安全帶被困｜ 被指不允許剪安全帶 城巴澄清：絕無其事 多項陳述與事實不符

周四（29日）一名中年男子乘搭城巴795X往長沙灣上班，準備落車時卻未能解開安全帶，最終要消防協助解困。事主其後接受傳媒訪問時聲稱，車長向城巴上報事件後，獲告知不可剪開安全帶。城巴今日（30日）就事件作出澄清，指經過進一步調查，發現多項陳述與事實不符。

城巴指事件發生於早上約10時，城巴一輛往蘇屋方向的795X號線巴士接獲乘客報告，指其中一條安全帶未能解開。車長隨即按照既定指引，將巴士停靠在最近的長沙灣昌華街巴士站，並向車務控制中心報告事件。

城巴：消防僅用4分鐘助乘客解困 冷氣大部份時間為開啟

經核實錄音紀錄，車務控制中心人員曾詢問車長，現場是否有利器可以剪斷安全帶，車長隨即向在場人士確認。由於在場人士均表示沒有利器，車長依照車務控制中心指示尋求警方及消防協助。

城巴發言人表示，對於有傳言稱城巴不允許在突發情況下剪斷安全帶，澄清該說法絕無其事，又指經查閱車內閉路電視紀錄，該名乘客由尋求他人協助，至消防員協助離開座位，時間為約16分鐘。消防人員僅用約4分鐘便已成功協助該名乘客離開座位。在此期間，巴士車內空調系統大部分時間均為開啟狀態。

發言人續指，城巴積極跟進安全事故成因，檢查後發現涉事安全帶的鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，並已經報警處理，正配合調查工作。

