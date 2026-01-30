Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乘客戴安全帶被困｜ 被指不允許剪安全帶 城巴澄清：絕無其事 多項陳述與事實不符

突發
更新時間：18:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:49 2026-01-30 HKT

周四（29日）一名中年男子乘搭城巴795X往長沙灣上班，準備落車時卻未能解開安全帶，最終要消防協助解困。事主其後接受傳媒訪問時聲稱，車長向城巴上報事件後，獲告知不可剪開安全帶。城巴今日（30日）就事件作出澄清，指經過進一步調查，發現多項陳述與事實不符。

城巴指事件發生於早上約10時，城巴一輛往蘇屋方向的795X號線巴士接獲乘客報告，指其中一條安全帶未能解開。車長隨即按照既定指引，將巴士停靠在最近的長沙灣昌華街巴士站，並向車務控制中心報告事件。

相關新聞 : 乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警 運輸署要求交報告

城巴：消防僅用4分鐘助乘客解困 冷氣大部份時間為開啟

經核實錄音紀錄，車務控制中心人員曾詢問車長，現場是否有利器可以剪斷安全帶，車長隨即向在場人士確認。由於在場人士均表示沒有利器，車長依照車務控制中心指示尋求警方及消防協助。

城巴發言人表示，對於有傳言稱城巴不允許在突發情況下剪斷安全帶，澄清該說法絕無其事，又指經查閱車內閉路電視紀錄，該名乘客由尋求他人協助，至消防員協助離開座位，時間為約16分鐘。消防人員僅用約4分鐘便已成功協助該名乘客離開座位。在此期間，巴士車內空調系統大部分時間均為開啟狀態。

相關新聞 : 巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因

發言人續指，城巴積極跟進安全事故成因，檢查後發現涉事安全帶的鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，並已經報警處理，正配合調查工作。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:34
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
3小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:58
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
4小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
10小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
10小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
9小時前