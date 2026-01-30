Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關再巡全港攤檔打擊私煙 放蛇拘3名店東店員 有士多試圖「陰陽價單」避查

更新時間：17:35 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-30 HKT

繼去年9月和11月後，海關再於昨今兩日（1月29日和30日）突擊巡查全港各區士多、雜貨店、辦館、書簿攤等打擊私煙。其間關員「放蛇」，揭發上水、葵涌及柴灣3間士多以低於法定煙草稅賣煙，遂拘捕兩女一男（37至75歲），包括一名店東及兩名店員。海關發現，有店舖明面擺賣已完稅香煙，但背地裏儲存私煙，當顧客詢問時才拿出來低價售賣。

相關報道：獨家｜私煙批發商「踩過界」鬧市開舖牟利 《星島》放蛇揭陰陽價單避執法

新修訂的《應課稅品條例》去年9月生效，任何售價低於法定煙草稅的香煙，除非證明已課稅，否則將被推定為未完稅香煙（即私煙）。去年11月《星島》曾揭發，有煙草零售點店員為防範海關「放蛇」，設下「陰陽價目表」，若遇陌生可疑客人，會以高於煙草稅價格售賣香煙，但暗中卻以低價售予相熟客人。

海關稅收罪案調查科高級調查主任李智偉今日見記者時表示，新例生效後，海關曾於去年9月和11月先後兩次執法，在7個私煙銷售點拘捕9人。海關一直密切留意市場情況，並加強巡查各區，至近日發現仍有部分零售商以低於煙草稅賣煙，因此執法。今次行動中，海關在上水、葵涌及柴灣3間士多共檢獲約1.3萬支未完稅香煙，約值5.8萬元，應課稅值約4.3萬元。

相關報道：新例生效半月建功 海關反私煙大巡查拘店主等6人

相關報道：海關全港反私煙巡報攤士多 放蛇拉3人包括店東及售貨員

海關於今次行動中，亦在柴灣發現設「陰陽價單」的士多。海關稱，該店表面擺賣著已完稅香煙，但當顧客詢問是否有較便宜香煙時，店員便提供包裝沒有健康忠告的私煙，並以低於煙草稅價錢出售。海關其後搜查店舖，亦在隱蔽位置起出一批同類私煙。

海關呼籲零售商，切勿售賣來歷不明香煙。資料圖片
海關警告，買賣私煙均屬違法，根據新修訂的《應課稅品條例》，任何人若果管有、處理、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可被判罰港幣200萬元以及監禁7年。

海關呼籲零售商，切勿售賣來歷不明香煙，對於來貨價低於煙草稅的香煙，必須提高警覺，避免要負上刑責。如市民發現懷疑私煙活動，可以致電24小時熱線1828 080、透過專用電郵[email protected]，或填寫網上表格舉報。

