Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關搜筲箕灣迷你倉拘35歲販毒男 揭貓糧包裝掩飾$160萬氯胺酮

突發
更新時間：16:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-30 HKT

海關昨日（1月29日）在筲箕灣打擊毒品，其間截查一名35歲可疑男子，在其環保袋發現1.1公斤氯胺酮。其後關員將男子拘捕，並押至其迷你倉儲存櫃蒐證，再起出3.5公斤氯胺酮。涉案氯胺酮共約值160萬元，毒販用貓糧包裝作掩飾。疑犯報稱裝修工人，將被控兩項販運危險藥物，案件明日（1月31日）在東區裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川提到，毒販利用市區頻密人流、迷你倉保安嚴密及24小時營運特性，以掩飾不法行動。另據悉，相關毒品倉庫營運少於3個月，疑犯負責派貨，收取了數千元報酬，毒品主要供應附近區域市場。海關強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
23小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
58分鐘前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
7小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
02:47
巴士安全帶︱陳美寶承認法律條文有不足 會刪除相關條文 完善後再提交立法會
社會
27分鐘前
00:57
上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕
突發
1小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
7小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
6小時前