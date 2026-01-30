海關搜筲箕灣迷你倉拘35歲販毒男 揭貓糧包裝掩飾$160萬氯胺酮
更新時間：16:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-30 HKT
海關昨日（1月29日）在筲箕灣打擊毒品，其間截查一名35歲可疑男子，在其環保袋發現1.1公斤氯胺酮。其後關員將男子拘捕，並押至其迷你倉儲存櫃蒐證，再起出3.5公斤氯胺酮。涉案氯胺酮共約值160萬元，毒販用貓糧包裝作掩飾。疑犯報稱裝修工人，將被控兩項販運危險藥物，案件明日（1月31日）在東區裁判法院提堂。
海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川提到，毒販利用市區頻密人流、迷你倉保安嚴密及24小時營運特性，以掩飾不法行動。另據悉，相關毒品倉庫營運少於3個月，疑犯負責派貨，收取了數千元報酬，毒品主要供應附近區域市場。海關強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。
