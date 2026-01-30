Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「網絡安全精英嘉許計劃2025」頒獎典禮 周一鳴：網絡安全界的專才是重要力量

突發
更新時間：15:58 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:58 2026-01-30 HKT

警方今日(30日)舉辦「網絡安全精英嘉許計劃 2025」頒獎典禮，向64名得獎者及19間機構獲頒發獎項，表揚他們在網絡安全方面的卓越成就。

警務處處長周一鳴致辭時表示，隨着科技迅速發展，網絡安全不僅是資訊科技層面的議題，而是直接關乎社會運作、經濟發展，以至國家安全的重要課題。穩健、可靠及具高度韌性的網絡安全環境，是支撐創新科技、智慧城市及數字經濟可持續發展的根本條件。網絡安全界的專才正是推動香港在這關鍵領域持續精進、穩步前行的重要力量。

他指出，「網絡安全精英嘉許計劃」自二○一六年推出至今踏入第五屆，一直秉持專業導向及卓越標準，致力凝聚不同行業的網絡安全人才，促進經驗交流、知識共享及跨界合作，以提升香港整體的網絡防禦能力與專業水平。他感謝各方對計劃的支持及認同，強調只要政府、業界及專業社群繼續同心協力，香港的網絡安全發展必將持續向前。

嘉許計劃由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科主辦，數字政策辦公室政府電腦保安事故協調中心和香港生產力促進局香港網絡安全事故協調中心協辦。本屆反應踴躍，提名數目創新高，共收到來自140間機構，共219 項提名。經評審後，大會頒發64個個人獎項予來自不同專業界別的得獎者，表彰他們在網絡安全领域的卓越表現與持續貢獻。

除個人獎項外，本屆嘉許計劃亦設立四個機構獎項類別，合共頒發19個機構獎項，包括「網絡安全核心夥伴大獎」、「網絡防禦策略協作大獎」、「網絡安全卓越貢獻大獎」及「網絡安全國際貢獻大獎」，以表揚機構在支援執法部門、推動公私營協作，促進跨機構及跨地域合作，以及提升香港整體網絡安全防禦韌性方面的持續投入與實質成果。

今日的典禮上亦舉行第二屆「網絡安全特別行動小組」委任儀式。行動小組由警務處牽頭，於二○二四年成立。今年小組規模進一步擴大，匯集共12家具領導地位的本地及國際網絡安全機構。新一屆小組將透過更迅速、深入的情報交流與專業協作，以及提供培訓、宣傳協作及網絡安全服務，持續強化香港應對網絡威脅的聯防能力，並將合作成果轉化為更強大的整體網絡安全防禦韌性。

出席活動的主禮嘉賓還包括保安局副局長卓孝業、創新科技及工業局副局長張曼莉、警務處副處長(行動)葉雲龍、數字政策辦公室副數字政策專員(數字基建)張宜偉、保安局關鍵基礎設施(電腦系統安全)專員陳永安，以及香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌。

 

