假冒水務署釣魚短訊不絕 月內逾50宗涉78萬元 有中年漢一日失$8萬
更新時間：15:09 2026-01-30 HKT
水務署去年12月已呼籲市民慎防「追水費」釣魚短訊，然而仍持續有人受騙。警方表示本月至今（1月30日）接獲近140宗釣魚短訊舉報，損失逾940萬港元，其中涉及假冒水務署騙案佔超過4成（即約56宗），涉款逾78萬港元，其中一名56歲男受害人上當，一日時間損失逾8萬元。
警方在「守網者」社交專頁表示，一名56歲男子近日收到假冒水務署發出「繳交逾期水費」短訊。他未有懷疑，隨即點擊短訊內釣魚連結，並填寫信用卡資料繳費。其後受害男子收到銀行通知，指其戶口有一筆未經授權轉賬，才驚覺受騙，最終一日內損失超過8萬港元。
警方提醒市民，水務署已加入通訊辦「短訊發送人登記制」，發送人開首為「#」號才為官方所發。如市民收到任何可疑短訊，應主動向官方查證，同時善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址或連結，評估詐騙風險。
