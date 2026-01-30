珍惜生命│24歲青年離家失蹤3日 救援人員登自殺崖尋回屍體

一名24歲男子，本周二（27日）離家後與家人失聯，家人於翌日報警。今日（30日）早上11時23分，警方、消防員及民安隊在清水灣飛霞路集合，登往自殺崖找尋其蹤影。政府飛行服務隊直升機亦加入協助搜索。最終救援人員在今下午約2時半，在自殺崖尋回失蹤青年的屍體。

失蹤青年姓黃，與家人同住大埔區，據了解，黃男於1月27日離開大埔住所後便失蹤，其父於28日報警求助。據悉，黃男有自殺傾向。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk