Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│24歲青年離家失蹤3日 救援人員登自殺崖尋回屍體

突發
更新時間：13:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:41 2026-01-30 HKT

一名24歲男子，本周二（27日）離家後與家人失聯，家人於翌日報警。今日（30日）早上11時23分，警方、消防員及民安隊在清水灣飛霞路集合，登往自殺崖找尋其蹤影。政府飛行服務隊直升機亦加入協助搜索。最終救援人員在今下午約2時半，在自殺崖尋回失蹤青年的屍體。

失蹤青年姓黃，與家人同住大埔區，據了解，黃男於1月27日離開大埔住所後便失蹤，其父於28日報警求助。據悉，黃男有自殺傾向。 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
22小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
6小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
1小時前
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
9小時前
上環兩男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
突發
4小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
5小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT