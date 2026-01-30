年近歲晚家居清潔裝修需求增 入境處放蛇拘4黑工

年近歲晚，有內地家務助理或裝修公司，趁家居清潔「大掃除」或裝修的需求增加，透過網上平台宣傳可來港提供有關服務，他們收取較本地助理服務為低的費用作招徠，吸引本港市民聘用，入境處過去一周，以放蛇形式喬裝顧客，成功拘捕4名來港提供服務的內地非法勞工。當中兩人已被落案起訴，兩人分別被判處監禁54日。

入境處特遣隊副指揮官陳仁傑講述案情時表示，人員在網上巡邏期間，留意到可疑內地家務助理及裝修公司，在小紅書上作出宣傳，聲稱可來港提供家居清潔及裝修服務。經入境處深入調查及分析，展開專項反非法勞工行動，以打擊從事家居清潔及裝修服務的非法勞工。調查人員成功鎖定一批可疑人士，以放蛇形式喬裝成顧客，與目標家務助理及裝修公司作出查詢，以及預約相關服務。其後在他們來港提供相關服務時作出拘捕。

由1月22日至昨日，入境處共拘捕4名非法勞工，2人是家務助理，另外2人是裝修工人，分別為2男2女，年齡介乎32至58歲。當中兩人已被落案起訴，兩人分別被判處監禁54日。

調查所得，家務助理趁農曆新年前對家居清潔的需求增加，在社交平台宣傳可來香港提供「大掃除」、日常打理、深度清潔，或搬屋清潔的有關服務，被捕的非法勞工約以每小時100港元作報酬，他們會先收取訂金，完成服務後以現金出糧。另外兩名裝修工人被截獲時，正進行油漆工程，調查發現，他們承包整間屋的油漆工程，收費約港幣2300元，並以現金出糧。行動中檢取被捕人士的清潔用品及裝修工具。

由於入境處加強巡查及打擊，這類內地跨境服務提供者均十分警覺，會設法規避入境處的監察，如與放蛇人員溝通時，會主動提出不會帶備大型用具來港開工。

入境處呼籲市民透過網上平台光顧有關服務時，要小心留意服務提供者的背景，及有否可疑的對答，甚或不合理服務的工作安排，遇上有關情況要警惕，以免聘用非法勞工。入境處如發現有人利用社交平台或通訊軟件組織、安排或慫恿市民聘用非法勞工，入境處必果斷採取行動，將不法分子繩之於法。

臨近歲晚，不少市民對家居清潔或裝修有需求，如透過網上平台尋求有關服務時，務必提高警覺，切勿聘用來歷不明的服務提供者，以免因小失大，甚至面臨刑責。

根據香港法例，旅客未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何有薪或無薪僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。同時，僱用不可合法受僱人士亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。